Dollar General Corporation Aktie
WKN DE: A0YEES / ISIN: US2566771059
|Performance unter der Lupe
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17.11.2026 16:03:45
S&P 500-Titel Dollar General-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dollar General-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Dollar General-Papier statt. Diesen Tag beendete das Dollar General-Papier bei 76,91 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,300 Dollar General-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 177,06 USD, da sich der Wert eines Dollar General-Papiers am 16.11.2026 auf 136,18 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 77,06 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Dollar General bezifferte sich zuletzt auf 29,57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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