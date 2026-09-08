Dollar General Corporation Aktie

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WKN DE: A0YEES / ISIN: US2566771059

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Hochrechnung 08.09.2026 16:03:50

S&P 500-Titel Dollar General-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dollar General von vor 3 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Dollar General-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Dollar General-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Dollar General-Papier bei 127,20 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Dollar General-Papier investiert hätte, hätte er nun 78,616 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (133,21 USD), wäre das Investment nun 10 472,48 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 4,72 Prozent angewachsen.

Alle Dollar General-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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