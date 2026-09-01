Dollar General Corporation Aktie
WKN DE: A0YEES / ISIN: US2566771059
|Dollar General-Anlage unter der Lupe
|
01.09.2026 16:03:37
S&P 500-Titel Dollar General-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dollar General von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Dollar General-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Dollar General-Papier bei 108,76 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Dollar General-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 9,195 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 31.08.2026 auf 126,75 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 165,41 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 16,54 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Dollar General einen Börsenwert von 27,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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