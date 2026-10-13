Dollar General Corporation Aktie
WKN DE: A0YEES / ISIN: US2566771059
|Lohnende Dollar General-Anlage?
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13.10.2026 16:03:59
S&P 500-Titel Dollar General-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Dollar General von vor 5 Jahren bedeutet
Am 13.10.2021 wurde die Dollar General-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 209,40 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Dollar General-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,776 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.10.2026 auf 126,54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 604,30 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 39,57 Prozent abgenommen.
Der Dollar General-Wert an der Börse wurde auf 28,08 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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