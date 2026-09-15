Dollar General Corporation Aktie

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WKN DE: A0YEES / ISIN: US2566771059

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Profitabler Dollar General-Einstieg? 15.09.2026 16:03:48

S&P 500-Titel Dollar General-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Dollar General von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren Dollar General-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde das Dollar General-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 216,97 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Dollar General-Aktie investierten, hätten nun 0,461 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 59,53 USD, da sich der Wert einer Dollar General-Aktie am 14.09.2026 auf 129,17 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 40,47 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Dollar General bezifferte sich zuletzt auf 27,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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