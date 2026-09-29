Dollar Tree Aktie
WKN DE: A0NFQC / ISIN: US2567461080
|Profitable Dollar Tree-Anlage?
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29.09.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Dollar Tree-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dollar Tree-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 29.09.2021 wurde die Dollar Tree-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 100,51 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 9,949 Dollar Tree-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Dollar Tree-Aktie auf 116,02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 154,31 USD wert. Das entspricht einem Plus von 15,43 Prozent.
Dollar Tree wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21,36 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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