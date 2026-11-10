Dollar Tree Aktie
WKN DE: A0NFQC / ISIN: US2567461080
|Lohnende Dollar Tree-Anlage?
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10.11.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Dollar Tree-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dollar Tree von vor einem Jahr eingefahren
Am 10.11.2025 wurden Dollar Tree-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Dollar Tree-Aktie betrug an diesem Tag 106,29 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 9,408 Dollar Tree-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 291,09 USD, da sich der Wert eines Dollar Tree-Anteils am 09.11.2026 auf 137,23 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29,11 Prozent gesteigert.
Dollar Tree wurde am Markt mit 24,47 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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