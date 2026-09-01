Dollar Tree Aktie

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WKN DE: A0NFQC / ISIN: US2567461080

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Dollar Tree-Anlage im Blick 01.09.2026 16:03:37

S&P 500-Titel Dollar Tree-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dollar Tree-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Dollar Tree-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Dollar Tree-Aktie statt. Der Schlusskurs der Dollar Tree-Aktie betrug an diesem Tag 89,99 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,111 Dollar Tree-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 31.08.2026 140,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 126,59 USD belief. Damit wäre die Investition 40,67 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Dollar Tree einen Börsenwert von 24,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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