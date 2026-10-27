Dollar Tree Aktie

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WKN DE: A0NFQC / ISIN: US2567461080

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Dollar Tree-Investment im Blick 27.10.2026 16:04:15

S&P 500-Titel Dollar Tree-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dollar Tree-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Dollar Tree eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Dollar Tree-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Dollar Tree-Anteile bei 104,49 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Dollar Tree-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 95,703 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 26.10.2026 auf 124,92 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 955,21 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 11 955,21 USD, was einer positiven Performance von 19,55 Prozent entspricht.

Insgesamt war Dollar Tree zuletzt 23,41 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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