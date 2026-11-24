Dollar Tree Aktie
WKN DE: A0NFQC / ISIN: US2567461080
|Dollar Tree-Anlage unter der Lupe
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24.11.2026 16:03:51
S&P 500-Titel Dollar Tree-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dollar Tree-Investment von vor 5 Jahren verloren
Am 24.11.2021 wurde die Dollar Tree-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 146,61 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Dollar Tree-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,682 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Dollar Tree-Aktie auf 139,10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94,88 USD wert. Damit wäre die Investition 5,12 Prozent weniger wert.
Jüngst verzeichnete Dollar Tree eine Marktkapitalisierung von 26,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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