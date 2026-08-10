Dominion Energy Aktie

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WKN: 932798 / ISIN: US25746U1097

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Langfristige Investition 10.08.2026 16:03:46

S&P 500-Titel Dominion Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dominion Energy-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Dominion Energy-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Dominion Energy-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Dominion Energy-Aktie 61,81 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Dominion Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 161,786 Anteilen. Die gehaltenen Dominion Energy-Anteile wären am 07.08.2026 10 902,77 USD wert, da der Schlussstand 67,39 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 9,03 Prozent angezogen.

Insgesamt war Dominion Energy zuletzt 59,24 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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