S&P 500-Titel Dominion Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dominion Energy von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Dominion Energy-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Dominion Energy-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 41,55 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Dominion Energy-Aktie investiert hat, hat nun 240,674 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 61,64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 835,14 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 48,35 Prozent angewachsen.

Dominion Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 54,06 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at