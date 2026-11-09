S&P 500-Titel Dominion Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dominion Energy von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Dominion Energy eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Dominion Energy-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 44,87 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Dominion Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,229 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 152,89 USD, da sich der Wert einer Dominion Energy-Aktie am 06.11.2026 auf 68,60 USD belief. Das entspricht einem Plus von 52,89 Prozent.

Dominion Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 60,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at