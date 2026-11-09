Dominion Energy Aktie
WKN: 932798 / ISIN: US25746U1097
|Dominion Energy-Performance
|
09.11.2026 16:03:45
S&P 500-Titel Dominion Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dominion Energy von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Dominion Energy-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 44,87 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Dominion Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,229 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 152,89 USD, da sich der Wert einer Dominion Energy-Aktie am 06.11.2026 auf 68,60 USD belief. Das entspricht einem Plus von 52,89 Prozent.
Dominion Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 60,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dominion Energy Inc.
Analysen zu Dominion Energy Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Dominion Energy Inc.
|61,40
|-0,16%