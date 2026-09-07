Dominion Energy Aktie
WKN: 932798 / ISIN: US25746U1097
|Dominion Energy-Investment
|
07.09.2026 16:03:46
S&P 500-Titel Dominion Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dominion Energy von vor einem Jahr abgeworfen
Die Dominion Energy-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Dominion Energy-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 58,19 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Dominion Energy-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,719 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Dominion Energy-Papiere wären am 04.09.2026 113,15 USD wert, da der Schlussstand 65,84 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 13,15 Prozent.
Dominion Energy war somit zuletzt am Markt 57,96 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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