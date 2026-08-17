Dominion Energy Aktie

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WKN: 932798 / ISIN: US25746U1097

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Lukrativer Dominion Energy-Einstieg? 17.08.2026 16:03:30

S&P 500-Titel Dominion Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dominion Energy von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Dominion Energy-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Dominion Energy-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Dominion Energy-Anteile an diesem Tag 48,09 USD wert. Bei einem Dominion Energy-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,079 Dominion Energy-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.08.2026 gerechnet (68,77 USD), wäre das Investment nun 143,00 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 143,00 USD entspricht einer Performance von +43,00 Prozent.

Dominion Energy war somit zuletzt am Markt 60,52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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