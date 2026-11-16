Dominion Energy Aktie

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WKN: 932798 / ISIN: US25746U1097

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Frühes Investment 16.11.2026 16:03:41

S&P 500-Titel Dominion Energy-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Dominion Energy von vor 5 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Dominion Energy eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 16.11.2021 wurde das Dominion Energy-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Dominion Energy-Papier an diesem Tag bei 75,41 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Dominion Energy-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,261 Dominion Energy-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 67,66 USD gerechnet, wäre die Investition nun 897,23 USD wert. Mit einer Performance von -10,28 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Dominion Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 59,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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