S&P 500-Titel Dominos Pizza-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dominos Pizza von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Dominos Pizza-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Dominos Pizza-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Dominos Pizza-Aktie bei 150,84 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Dominos Pizza-Aktie investiert hat, hat nun 66,295 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 302,87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 078,89 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 100,79 Prozent angezogen.

Dominos Pizza wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,80 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at