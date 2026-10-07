Domino's Pizza Aktie
WKN: A0B6VQ / ISIN: US25754A2015
|Langfristige Investition
|
07.10.2026 16:03:41
S&P 500-Titel Dominos Pizza-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dominos Pizza von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Dominos Pizza-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Dominos Pizza-Aktie bei 150,84 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Dominos Pizza-Aktie investiert hat, hat nun 66,295 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 302,87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 078,89 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 100,79 Prozent angezogen.
Dominos Pizza wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,80 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Domino's Pizza Inc.
Analysen zu Domino's Pizza Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Domino's Pizza Inc.
|270,00
|0,00%