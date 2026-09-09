S&P 500-Titel Dominos Pizza-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dominos Pizza-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Dominos Pizza-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Dominos Pizza-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Dominos Pizza-Aktie bei 146,13 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,843 Dominos Pizza-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (335,41 USD), wäre das Investment nun 2 295,29 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 129,53 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Dominos Pizza bezifferte sich zuletzt auf 11,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at