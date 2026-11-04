S&P 500-Titel Dominos Pizza-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dominos Pizza von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Dominos Pizza-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Dominos Pizza-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 166,76 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Dominos Pizza-Aktie investiert, befänden sich nun 0,600 Dominos Pizza-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 323,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 193,75 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 93,75 Prozent angewachsen.

Dominos Pizza markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at