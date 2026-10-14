Domino's Pizza Aktie
WKN: A0B6VQ / ISIN: US25754A2015
|Frühes Investment
|
14.10.2026 16:03:54
S&P 500-Titel Dominos Pizza-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dominos Pizza von vor einem Jahr gekostet
Vor 1 Jahr wurde das Dominos Pizza-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Dominos Pizza-Anteile an diesem Tag 424,23 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Dominos Pizza-Aktie investierten, hätten nun 0,236 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 296,10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 69,80 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 30,20 Prozent eingebüßt.
Insgesamt war Dominos Pizza zuletzt 10,20 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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