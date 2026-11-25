Bei einem frühen Investment in Dominos Pizza-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Dominos Pizza-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Dominos Pizza-Anteile an diesem Tag 533,98 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Dominos Pizza-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,187 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Dominos Pizza-Papiers auf 356,52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 66,77 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 33,23 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Dominos Pizza betrug jüngst 11,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at