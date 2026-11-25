Domino's Pizza Aktie
WKN: A0B6VQ / ISIN: US25754A2015
|Frühes Investment
|
25.11.2026 16:03:52
S&P 500-Titel Dominos Pizza-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dominos Pizza-Investment von vor 5 Jahren verloren
Dominos Pizza-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Dominos Pizza-Anteile an diesem Tag 533,98 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Dominos Pizza-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,187 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Dominos Pizza-Papiers auf 356,52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 66,77 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 33,23 Prozent vermindert.
Der Marktwert von Dominos Pizza betrug jüngst 11,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Domino's Pizza Inc.
Analysen zu Domino's Pizza Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Domino's Pizza Inc.
|332,00
|0,61%