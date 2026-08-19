Domino's Pizza Aktie
WKN: A0B6VQ / ISIN: US25754A2015
|Dominos Pizza-Anlage im Blick
|
19.08.2026 16:03:56
S&P 500-Titel Dominos Pizza-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dominos Pizza von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Dominos Pizza-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Dominos Pizza-Papiers betrug an diesem Tag 450,56 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,219 Dominos Pizza-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2026 auf 336,25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 746,29 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 25,37 Prozent gleich.
Dominos Pizza war somit zuletzt am Markt 11,16 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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