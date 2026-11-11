Domino's Pizza Aktie

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WKN: A0B6VQ / ISIN: US25754A2015

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Dominos Pizza-Performance 11.11.2026 16:03:53

S&P 500-Titel Dominos Pizza-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dominos Pizza von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Dominos Pizza gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Dominos Pizza-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Dominos Pizza-Papier an diesem Tag bei 409,23 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Dominos Pizza-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,444 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 10.11.2026 806,54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 330,06 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 19,35 Prozent.

Zuletzt verbuchte Dominos Pizza einen Börsenwert von 10,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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