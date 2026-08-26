Domino's Pizza Aktie
WKN: A0B6VQ / ISIN: US25754A2015
|Profitabler Dominos Pizza-Einstieg?
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26.08.2026 16:03:53
S&P 500-Titel Dominos Pizza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dominos Pizza-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das Dominos Pizza-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 380,72 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 26,266 Dominos Pizza-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.08.2026 gerechnet (349,91 USD), wäre das Investment nun 9 190,74 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 8,09 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Dominos Pizza eine Börsenbewertung in Höhe von 11,53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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