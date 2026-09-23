S&P 500-Titel Dominos Pizza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dominos Pizza von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Dominos Pizza-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Das Dominos Pizza-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Dominos Pizza-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 381,35 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Dominos Pizza-Aktie investiert hat, hat nun 0,262 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Dominos Pizza-Papiers auf 297,12 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 77,91 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 22,09 Prozent.

Dominos Pizza war somit zuletzt am Markt 9,76 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at