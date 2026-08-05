Domino's Pizza Aktie

Domino's Pizza für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B6VQ / ISIN: US25754A2015

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Performance im Blick 05.08.2026 16:03:56

S&P 500-Titel Dominos Pizza-Aktie: So viel Verlust hätte eine Dominos Pizza-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Dominos Pizza-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Dominos Pizza-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 535,48 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 18,675 Dominos Pizza-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Dominos Pizza-Aktie auf 367,63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 865,43 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 31,35 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Dominos Pizza belief sich zuletzt auf 12,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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