DoorDash Aktie
WKN DE: A2QHEA / ISIN: US25809K1051
|Lohnendes DoorDash-Investment?
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14.08.2026 16:03:49
S&P 500-Titel DoorDash-Aktie: So viel Verlust hätte ein DoorDash-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden DoorDash-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 247,44 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die DoorDash-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,041 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 873,99 USD, da sich der Wert einer DoorDash-Aktie am 13.08.2026 auf 216,26 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 12,60 Prozent eingebüßt.
Jüngst verzeichnete DoorDash eine Marktkapitalisierung von 92,36 Mrd. USD. Das DoorDash-Papier wurde am 09.12.2020 an der Börse NAS zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des DoorDash-Anteils belief sich damals auf 182,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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