Dover Aktie

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WKN: 853707 / ISIN: US2600031080

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Dover-Anlage im Blick 20.10.2026 16:03:47

S&P 500-Titel Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dover-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Dover eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 20.10.2021 wurde die Dover-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Dover-Aktie bei 168,85 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Dover-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 59,224 Dover-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 19.10.2026 auf 195,37 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 570,62 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15,71 Prozent angezogen.

Insgesamt war Dover zuletzt 26,38 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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