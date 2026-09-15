S&P 500-Titel Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dover von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Dover-Aktie Investoren gebracht.

Am 15.09.2023 wurde das Dover-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Dover-Papiers betrug an diesem Tag 144,45 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Dover-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,692 Anteile im Depot. Die gehaltenen Dover-Papiere wären am 14.09.2026 130,94 USD wert, da der Schlussstand 189,15 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30,94 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Dover eine Börsenbewertung in Höhe von 25,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at