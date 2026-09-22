S&P 500-Titel Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dover von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Dover-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde das Dover-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 162,25 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Dover-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,163 Dover-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 186,09 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 146,93 USD wert. Damit wäre die Investition 14,69 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Dover eine Börsenbewertung in Höhe von 25,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at