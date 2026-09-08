Dover Aktie
WKN: 853707 / ISIN: US2600031080
|Dover-Performance
|
08.09.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dover von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Dover-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 178,00 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Dover-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 56,180 Dover-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Dover-Papiers auf 192,88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 835,96 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 8,36 Prozent zugenommen.
Dover war somit zuletzt am Markt 25,97 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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