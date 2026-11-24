Dover Aktie
WKN: 853707 / ISIN: US2600031080
|Langfristige Anlage
|
24.11.2026 16:03:51
S&P 500-Titel Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dover-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Dover-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 57,98 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,246 Dover-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Dover-Papiers auf 202,50 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 492,40 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 249,24 Prozent vermehrt.
Dover war somit zuletzt am Markt 26,01 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dover Corp.
|
24.11.26
|S&P 500-Titel Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dover-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.11.26
|S&P 500-Titel Dover-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dover von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.11.26
|S&P 500-Wert Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dover-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.11.26
|S&P 500-Papier Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dover-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
27.10.26
|S&P 500-Wert Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dover von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.10.26
|Ausblick: Dover stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.26
|S&P 500-Titel Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dover-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.10.26
|S&P 500-Papier Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dover von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Dover Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Dover Corp.
|185,00
|-0,51%