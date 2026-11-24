Wer vor Jahren in Dover eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Dover-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 57,98 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,246 Dover-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Dover-Papiers auf 202,50 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 492,40 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 249,24 Prozent vermehrt.

Dover war somit zuletzt am Markt 26,01 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at