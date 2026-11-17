Wer vor Jahren in Dover-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 17.11.2021 wurde das Dover-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Dover-Aktie betrug an diesem Tag 175,41 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Dover-Aktie investiert hat, hat nun 0,570 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.11.2026 auf 206,12 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 117,51 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 17,51 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Dover belief sich zuletzt auf 27,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at