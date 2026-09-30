S&P 500-Titel Dow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dow-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Dow-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Dow-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 22,93 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,361 Dow-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Dow-Papiers auf 27,61 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 120,41 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 20,41 Prozent.

Am Markt war Dow jüngst 20,16 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at