Dow Aktie

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WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031

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Investmentbeispiel 12.08.2026 16:04:17

S&P 500-Titel Dow-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dow von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Dow gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Dow-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 55,45 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Dow-Aktie investiert, befänden sich nun 180,343 Dow-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 31,26 USD gerechnet, wäre die Investition nun 5 637,51 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 43,62 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Dow belief sich zuletzt auf 22,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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