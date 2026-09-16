S&P 500-Titel Dow-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dow-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Dow-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Dow-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Dow-Anteile betrug an diesem Tag 59,47 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 16,815 Dow-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 15.09.2026 auf 29,85 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 501,93 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 49,81 Prozent verringert.

Der Marktwert von Dow betrug jüngst 20,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at