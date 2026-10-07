S&P 500-Titel Dow-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dow von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Dow-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Dow-Anteile bei 50,28 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Dow-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,889 Dow-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 560,06 USD, da sich der Wert eines Dow-Papiers am 06.10.2026 auf 28,16 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 43,99 Prozent gleich.

Insgesamt war Dow zuletzt 20,52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at