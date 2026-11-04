Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
|Profitabler Dow-Einstieg?
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04.11.2026 16:03:36
S&P 500-Titel Dow-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dow von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Dow-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Dow-Aktie bei 49,73 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Dow-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 201,086 Dow-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 03.11.2026 6 794,69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 33,79 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 32,05 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Dow belief sich zuletzt auf 24,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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