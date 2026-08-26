D.R. Horton Aktie
WKN: 884312 / ISIN: US23331A1097
|DR Horton-Investmentbeispiel
|
26.08.2026 16:03:53
S&P 500-Titel DR Horton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DR Horton von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem DR Horton-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 114,94 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 87,002 DR Horton-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 119,89 USD, da sich der Wert eines DR Horton-Papiers am 25.08.2026 auf 150,80 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31,20 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für DR Horton eine Börsenbewertung in Höhe von 41,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu D.R. Horton Inc.
Analysen zu D.R. Horton Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|D.R. Horton Inc.
|128,35
|-0,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.