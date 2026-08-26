S&P 500-Titel DR Horton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DR Horton von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen DR Horton-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem DR Horton-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 114,94 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 87,002 DR Horton-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 119,89 USD, da sich der Wert eines DR Horton-Papiers am 25.08.2026 auf 150,80 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31,20 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für DR Horton eine Börsenbewertung in Höhe von 41,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at