S&P 500-Titel DR Horton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DR Horton von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen DR Horton-Investment verdienen können.

Am 05.08.2021 wurden DR Horton-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 96,34 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die DR Horton-Aktie investierten, hätten nun 103,799 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 150,37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 608,26 USD wert. Mit einer Performance von +56,08 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete DR Horton eine Marktkapitalisierung von 41,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at