D.R. Horton Aktie
WKN: 884312 / ISIN: US23331A1097
|Rentable DR Horton-Investition?
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25.11.2026 16:03:52
S&P 500-Titel DR Horton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DR Horton von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit DR Horton-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 101,09 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die DR Horton-Aktie investierten, hätten nun 0,989 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2026 gerechnet (152,17 USD), wäre das Investment nun 150,53 USD wert. Das entspricht einem Plus von 50,53 Prozent.
DR Horton erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 39,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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