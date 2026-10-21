D.R. Horton Aktie
WKN: 884312 / ISIN: US23331A1097
|Rentable DR Horton-Anlage?
|
21.10.2026 16:03:39
S&P 500-Titel DR Horton-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DR Horton-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem DR Horton-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das DR Horton-Papier 100,66 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,934 DR Horton-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der DR Horton-Aktie auf 140,17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 392,51 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 39,25 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von DR Horton belief sich zuletzt auf 37,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu D.R. Horton Inc.
Analysen zu D.R. Horton Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|D.R. Horton Inc.
|129,20
|4,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt kräftig ab -- DAX leichter -- US-Börsen schwächer - NASDAQ tiefrot -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es deutlich abwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegt. Die Wall Street notiert leichter. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.