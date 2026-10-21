S&P 500-Titel DR Horton-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DR Horton-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen DR Horton-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem DR Horton-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das DR Horton-Papier 100,66 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,934 DR Horton-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der DR Horton-Aktie auf 140,17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 392,51 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 39,25 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von DR Horton belief sich zuletzt auf 37,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at