S&P 500-Titel DR Horton-Aktie: So viel Verlust hätte eine DR Horton-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden DR Horton-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 156,74 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das DR Horton-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,638 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.10.2026 auf 135,45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 86,42 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 13,58 Prozent abgenommen.

DR Horton war somit zuletzt am Markt 37,25 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at