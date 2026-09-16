D.R. Horton Aktie
WKN: 884312 / ISIN: US23331A1097
|Langfristige Investition
|
16.09.2026 16:03:38
S&P 500-Titel DR Horton-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DR Horton von vor einem Jahr bedeutet
Am 16.09.2025 wurde das DR Horton-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das DR Horton-Papier an diesem Tag bei 171,69 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die DR Horton-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 58,245 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 165,88 USD, da sich der Wert einer DR Horton-Aktie am 15.09.2026 auf 140,20 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18,34 Prozent verringert.
DR Horton erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 38,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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