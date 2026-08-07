DTE Energy Aktie
WKN: 853943 / ISIN: US2333311072
|DTE Energy-Investition
|
07.08.2026 16:03:45
S&P 500-Titel DTE Energy-Aktie: Hätte sich eine DTE Energy-Kapitalanlage von vor einem Jahr bezahlt gemacht?
Am 07.08.2025 wurde das DTE Energy-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die DTE Energy-Aktie bei 140,21 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die DTE Energy-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,713 DTE Energy-Anteilen. Die gehaltenen DTE Energy-Aktien wären am 06.08.2026 99,83 USD wert, da der Schlussstand 139,97 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -0,17 Prozent.
Der Börsenwert von DTE Energy belief sich zuletzt auf 29,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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