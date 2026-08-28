DTE Energy Aktie
WKN: 853943 / ISIN: US2333311072
|Lohnender DTE Energy-Einstieg?
|
28.08.2026 16:03:48
S&P 500-Titel DTE Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DTE Energy-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der DTE Energy-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 78,71 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,270 DTE Energy-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 27.08.2026 auf 136,24 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 173,09 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 173,09 USD entspricht einer Performance von +73,09 Prozent.
Am Markt war DTE Energy jüngst 28,65 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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