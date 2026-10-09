S&P 500-Titel DTE Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DTE Energy von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen DTE Energy-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem DTE Energy-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die DTE Energy-Aktie bei 96,59 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die DTE Energy-Aktie investiert hat, hat nun 1,035 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 131,59 USD, da sich der Wert einer DTE Energy-Aktie am 08.10.2026 auf 127,10 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 131,59 USD entspricht einer Performance von +31,59 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von DTE Energy bezifferte sich zuletzt auf 26,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at