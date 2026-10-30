DTE Energy Aktie

DTE Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853943 / ISIN: US2333311072

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DTE Energy-Anlage im Blick 30.10.2026 16:03:40

S&P 500-Titel DTE Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DTE Energy-Investment von vor einem Jahr verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die DTE Energy-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der DTE Energy-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die DTE Energy-Aktie an diesem Tag 138,06 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die DTE Energy-Aktie investierten, hätten nun 0,724 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des DTE Energy-Papiers auf 134,52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 97,44 USD wert. Mit einer Performance von -2,56 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

DTE Energy wurde am Markt mit 27,92 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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