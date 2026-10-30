Duke Energy Aktie

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WKN DE: A1J0EV / ISIN: US26441C2044

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Lohnendes Duke Energy-Investment? 30.10.2026 16:03:40

S&P 500-Titel Duke Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Duke Energy von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Duke Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Duke Energy-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Duke Energy-Aktie an diesem Tag 87,90 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Duke Energy-Aktie investierten, hätten nun 11,377 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 432,31 USD, da sich der Wert eines Duke Energy-Anteils am 29.10.2026 auf 125,90 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 43,23 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Duke Energy belief sich zuletzt auf 97,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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