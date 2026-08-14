Duke Energy Aktie

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WKN DE: A1J0EV / ISIN: US26441C2044

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Frühe Anlage 14.08.2026 16:03:49

S&P 500-Titel Duke Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Duke Energy von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Duke Energy-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Duke Energy-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Duke Energy-Papier 106,00 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Duke Energy-Papier investiert hätte, hätte er nun 94,340 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 124,49 USD gerechnet, wäre die Investition nun 11 744,34 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 17,44 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Duke Energy betrug jüngst 96,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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